Qual papel Maria Gladys, atriz desaparecida em MG, fez em 'Vale Tudo'?

Maria Gladys, 85, teve seu desaparecimento relatado por sua filha por meio de uma publicação nas redes sociais. A atriz fez parte do elenco da primeira versão de "Vale Tudo" (Globo), exibida em 1988.

O que aconteceu

Maria Thereza Mello Maron, filha da atriz, pediu ajuda em sua conta do Facebook para encontrar Gladys. De acordo com ela, sua mãe está perdida em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais.

Na publicação, ela afirma que Maria Gladys está desorientada e sem ter onde morar. "Alô amigos! Maria Gladys está Santa Rita de Jacutinga na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa", relata.

A filha da atriz ainda revela que sua intenção ao encontrar sua mãe é levá-la até o Rio de Janeiro. "Precisa vir ao Rio me encontrar pra que eu possa traze-la pra minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte, precisa de táxi pra chegar a Volta Redonda e de lá vir pro Rio. Eu vou buscar ela na rodoviária".

Maria Thereza finalizou a publicação explicando que nem ela, nem sua irmã, possuem dinheiro para comprar uma passagem rodoviária. Por fim, ela ainda deixou a chave pix de Maria Gladys, na esperança de oferecer algum suporte financeiro para sua mãe.

Qual era o papel de Maria Gladys em 'Vale Tudo'?

Na versão de "Vale Tudo" exibida em 1988, a atriz viveu Lucimar. Ela morava na vila de Raquel e era faxineira na casa de diversos personagens. Personalidade forte, aquela que gosta de uma briga.

Lucimar participou de algumas cenas marcantes da trama, como quando come a maionese que foi estragada a mando da grande vilã da história. Ao final da trama, a faxineira ganha no jogo do bicho, se torna uma ricaça e aparece vestida igual a Odete Roitman.

No remake de "Vale Tudo", que está sendo exibido atualmente no horário da Globo, Lucimar é interpretada por Ingrid Gaigher. Na nova versão, a personagem ganhou novas camadas, como um filho e um ex-marido.

Ingrid recebeu, através de sua mãe, um recado de Maria Gladys. "Minha mãe encontrou Gladys e conversaram brevemente. Eu estava gravando no momento em que elas se encontraram. Mas ela foi supergentil, me parabenizou, desejou boa sorte e disse que as novas gerações tem mais é que vir mesmo, não há o que criticar a partir disso, eu achei gentil da parte dela", contou em entrevista a Splash.