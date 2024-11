Deixaram saudades: relembre oito atores de 'Cabocla' que já morreram

"Cabocla" (2004), exibida atualmente na Faixa Especial de novelas da Globo, perdeu grandes nomes de seu elenco. Confira a seguir os oito atores da trama de Benedito Ruy Barbosa que já morreram.

Sebastião Vasconcelos

Intérprete de Felício, Sebastião Vasconcelos morreu em 2013 após enfrentar grave depressão. O veterano tinha 86 anos quando foi internado com pneumonia e não resistiu. Sua esposa, Vilma Guisser, disse que o ator paraibano sofreu muito ao ficar sem trabalhos na televisão e, isso, teria colaborado para o declínio de sua saúde.

Sebastião Vasconcelos como Felício de 'Cabocla' Imagem: Divulgação/Globo

John Herbert

Vigário Gabriel em "Cabocla", o ator e diretor sofria de enfisema pulmonar e morreu em 2011, aos 81 anos. John Herbert foi casado com a atriz Eva Wilma (1933-2021) e teve uma carreira extensa tanto na TV quanto nos cinemas, com mais de 60 filmes no currículo. Sua última novela foi "Três Irmãs" (Globo, 2008).

John Herbert como Vigário Gabriel de 'Cabocla' Imagem: Divulgação/Globo

Umberto Magnani

A morte de Umberto Magnani foi repentina e aconteceu em 2016 durante as gravações da novela "Velho Chico" (Globo). Aos 75 anos, o ator sofreu um infarto e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu. Atualmente, além de estar no ar na reprise de "Cabocla" como Chico Bento, pode ser visto em "Alma Gêmea" na pele de Elias.

Umberto Magnani como Chico Bento de 'Cabocla' Imagem: Divulgação/Globo

Edyr de Castro

Atriz e também cantora —fez parte do grupo As Frenéticas—, interpretou Maria em "Cabocla". Diagnosticada com Alzheimer, ela viveu seus últimos anos de vida no Retiro dos Artista. Edyr de Castro morreu aos 72 anos, em 2019, e a causa do óbito foi "falência múltipla dos órgãos".

Edyr de Castro e Cosme dos Santos em 'Cabocla' Imagem: Divulgação/Globo

Henrique César

Henrique César é o Delegado André da novela atualmente reexibida na Globo. Ele fez dezenas de trabalhos na emissora, sendo "Babilônia" (2015) o último deles. O veterano morreu aos 85 anos, vítima de câncer, em 2018.

Henrique César é o Delegado André de 'Cabocla' Imagem: Divulgação/Globo

Fernando Petelinkar

Xexéu de "Cabocla" foi justamente o papel de estreia do ator Fernando Petelinkar em novelas. Antes, ele trabalhava como assistente de direção, função que desempenhou por anos no humorístico "Sai de Baixo". Após esse primeiro papel, o artista compôs o elenco de "Sinha Moça" (2006). Petelinkar morreu em 2019, um ano após ter descoberto um câncer.

Fernando Petelinkar em cena com Danton Mello na novela 'Cabocla' Imagem: Divulgação/Globo

Jardel Mello

Jardel Mello viveu Coronel Olavo na novela de Benedito Ruy Barbosa. Além de ator, era diretor de televisão, tendo atuado na codireção de novelas e programas conhecidos, como "Pecado Capital" (1975), "Plumas e Paetês" (1980) e "Chico Anysio Show" (1984). O ator morreu em 2008, aos 71 anos, vítima de infarto.

Jardel Mello interpretou Coronel Olavo em 'Cabocla' Imagem: Acervo Pessoal

Mário César Camargo

Ator conhecido por seu papel em "Terra Nostra" (1999), Mário César Camargo teve uma morte repentina. O intérprete de Agenor em "Cabocla" sofreu um mal-súbito enquanto caminhava por uma rua de Belo Horizonte e morreu logo após ser socorrido. Na Globo, ele também atuou em "Insensato Coração" (2011), "Começar de Novo" (2004), "Coração de Estudante" (2002) e "Chocolate com Pimenta" (2003).