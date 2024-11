Conheça a trajetória do ator Song Jae-rim, morto aos 39 anos

O ator sul-coreano Song Jae-rim foi encontrado morto em seu apartamento nesta terça (12). Com apenas 39 anos, ele começou como modelo, fez pontas em videoclipes famosos, sucesso em programas de variedades e se consolidou na televisão sul-coreana.

Jae-rim, antes de se tornar ator, era o rosto de diversas marcas conhecidas na Coreia do Sul, como Juun e Herin Homme. Como modelo, ele figurou em revistas como Bazaar Korea, Dazed Kora, GQ e Esquire Korea.

A carreira do ator começou a deslanchar em 2012, com a participação no k-drama de época "Moon Embracing the Sun".

Mas foi sua participação na quarta temporada do famoso programa de variedades "We got married", em que celebridades se juntam em pares para saber se dariam certo em um relacionamento, que o ator ficou famoso. Seu par foi a também atriz Kim So-eun e ambos conquistaram muitos fãs como casal.

Nessa época, o ator começou a fazer pontas em diversos videoclipes de grandes grupos de k-pop, sendo o mais famoso deles "Go Away", do 2NE1. Ele também participou de "Runway", do Kara, e "Message", da solista BoA.

Depois do sucesso da sua participação em "We Got Married", ele fez parte do elenco de dois outros programas de variedades: "House Cook Master Baek" e "Surfing House". Fama com o reality We Got Married com a atriz Kim So-eun (programa de variedades), elenco de House Cook Master Baek (2015) e Surfing House (2019).

Dos mais de vinte dramas que o ator fez, três deles são destaques para os fãs: "Unkind Ladies" (2015), "Fadas da Limpeza" (2018/2019) e a web série "How to be thirty" (2021). Seu último trabalho em séries foi com "Rainha Woo", de 2024.

Bastante eclético, o ator fez nove filmes e com personagens bem distintos. Seu último trabalho foi em 2022, no filme da Netflix "Yaksha", onde ele faz parte de um time de espiões de alto nível.