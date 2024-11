Luciano Huck paralisa quadro por ligação de Joaquim: 'Filho a gente atende'

Luciano Huck interrompeu rapidamente o Quem Quer Ser Um Milionário?, no Domingão com Huck deste domingo (10), para atender no palco uma ligação de seu filho mais velho, Joaquim.

O que aconteceu

O apresentador havia acabado de realizar uma propaganda e continuaria as perguntas, quando viu o telefone tocar. "O meu filho tá ligando. Eu atendo no ar? Vocês querem que eu atenda?".

A plateia fez sinal positivo e Huck atendeu, colocando a ligação no viva voz.

Joaquim questionou. "Oi pai. você tá no Projac?"

Luciano colocou a plateia para responder o filho.

Huck brincou com ele. "Tá todo mundo te ouvindo, manda um beijo pra todo mundo, Joaquim. Um beijo, filho, te amo, até já."

Luciano perguntou antes de desligar se estava tudo bem com o filho e ele confirmou.

O apresentador comentou a situação após desligar o telefone. "Filho a gente atende quando liga, né?".

Luciano ainda explicou que seu telefone fica sempre no silencioso quando ele está no palco e que só toca quando for uma ligação de Angélica ou de algum dos três filhos.