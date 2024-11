Sexo, corpo e poder: Angélica abre portas de mansão para debater com homens

A partir deste domingo (10), Angélica abre as portas da própria casa para receber personalidades masculinas para debater temas raramente abordados por homens. O programa 50 & Uns será disponibilizado de uma vez só no Globoplay, terá exibição resumida a cada domingo no Fantástico e exibição completa no GNT, todas as terças-feiras, às 22h45.

Na sala de casa

Xamã, Ney Matogrosso, Paulo Vieira, Fábio Porchat, Carmo Dalla Vecchia, Jonathan Azevedo, Flavio Dino, Whindersson Nunes, Luciano Huck, Tony Ramos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Gil do Vigor, Antônio Fagundes e Lázaro Ramos são os convidados. Programa nasce após exibição do 50 & Tanto, no qual Angélica destrinchou o universo feminino em papos com amigas.

Convidados conversam sobre sexo, corpo, família, poder e vida, criando pontes entre os universos masculino e feminino. No final de cada episódio, uma mulher se junta a eles:

50 & Uns é um projeto bem-querido porque vem do projeto de comemoração dos meus 50 anos... O conjunto da obra me impressionou muito, porque iríamos conversar com homens e não sabíamos se eles iam ficar tão a vontade quanto as mulheres. Será que eles iam falar mesmo? Costumamos dizer que homem não gosta de DR, não gosta de conversa... Foi surpreendente. Achei que os homens estão querendo um espaço para falar. Angélica

Tony Ramos, Zeca Pagodinho, Angélica e Gilberto Gil em '50 & Uns' Imagem: Alex Santana

"Tabu está aí para quebrarmos mesmo"

Angélica diz acreditar que vivemos um momento de quebrar paradigmas e que o programa pode ajudar a levantar debates na sociedade. "Tabu está aí para quebrarmos mesmo. É um momento especial das mulheres, estamos podendo falar, ouvir, trocar, até nas redes sociais. A gente tem que usar a nosso favor, não só pra fake news. O programa contribui para isso. Quando conversamos com uma pessoa admirada por tanta gente e fala de um determinado assunto, isso vai despertar discussão e diálogo na casa de quem estiver assistindo".

Teve um momento muito lindo quando o Jonathan Azevedo fala sobre um assunto que os homens falam pouco: adoção. Achei muito bonito. Nunca tinha visto ele falar dessa forma tão aberta, tão emocionante, feliz com isso. Gil do Vigor também teve um momento de coração aberto para falar sobre a sexualidade dele, de forma muito espontânea. O próprio Antonio Fagundes falando sobre sexo. A gente fica: 'Caramba, é o Antonio Fagundes, como assim?' Angélica

O programa traz conversas improváveis para mostrar que as diferenças não podem separar as pessoas, acredita a apresentadora. "Traz humor também, com Fábio Porchat, Paulo Vieira e Whindersson Nunes. Vemos pouco dele [Whindersson] falando e vê-lo falando de poder ao lado de um ministro [o Flavio Dino], com o Luciano [Huck]... São poderes diferentes. É isso que a gente queria mostrar"