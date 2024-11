Simaria volta aos palcos após mais de 2 anos de fim da dupla com Simone

Simaria voltou a se apresentar no palco após mais de 2 anos. A sertaneja, que cantava com a irmã, Simone Mendes, não fazia show desde o fim da dupla, em agosto de 2022.

O que aconteceu

Cantora participou do Numanice #3, evento comandado por Ludmilla e realizado neste sábado (9) em São Paulo. Elas cantaram juntas "Regime Fechado", um dos principais sucesso da dupla sertaneja formada por Simone e Simaria.

Durante o Numanice #3, Ludmilla anunciou gravidez da companheira, Brunna Gonçalves. A notícia foi dada através de um vídeo exibido no telão, que trouxe imagens poéticas do casal. No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança.