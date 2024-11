Rebel Wilson celebra aniversário de 2 anos da filha ao lado da mulher

Rebel Wilson compartilhou nas redes sociais como foi a comemoração do segundo aniversário da filha, Royce. Ramona Agruma, mulher da atriz, acompanhou a festa.

O que aconteceu

Famosa por estrelar o filme "A Escolha Perfeita", Rebel levou a filha para um parque de diversões. Nas fotos, o trio aparece andando em um carrossel.

Royce ganhou um bolo personalizado. No colo das mães, a criança sorriu ao ver o bolo com princesas da Disney no topo.

Rebel e Ramona se casaram em outubro deste ano, depois de dois anos juntas. A cerimônia aconteceu em Sardenha, na Itália, para cerca de 70 convidados.

A gestação de Royce aconteceu por meio de uma barriga solidária, confirmada pela própria atriz em 2022. Rebel contou que o processo até conseguir a gravidez durou muitos anos, e agradeceu a mulher que deu à luz Royce. "Não consigo nem descrever o amor que tenho por ela, ela é um lindo milagre! Sou eternamente grata a todos que se envolveram.

Meses depois de anunciar a chegada da filha, Rebel anunciou que estava namorando com Ramona. Ela é empresária, e o pedido de casamento aconteceu na Disney, nos Estados Unidos..