D23: Barry Jenkins, diretor de 'Mufasa', quase recusou trabalho: 'Comoveu'

O que "Moonlight: Sob a Luz do Luar", "Se A Rua Beale Falasse", a quarta temporada de "True Detective" e o inédito "Mufasa: O Rei Leão" têm em comum? O envolvimento do diretor e produtor Barry Jenkins, que marcou presença na primeira edição brasileira da D23, o evento da Disney.

O que aconteceu:

O cineasta Oscarizado veio ao Brasil para promover seu novo filme, que conta a história do pai de Simba, do remake de "O Rei Leão", de 2019. Ele aproveitou para falar a Splash sobre como acabou na direção do longa da Disney, em meio a uma carreira tão variada:

Fui atraído pelos personagens. Se tivessem me chamado para fazer um filme sobre a infância de Mufasa, eu provavelmente teria recusado, mas foi lendo o roteiro e me apegando aos personagens e ao mundo que fiquei comovido, tanto quando li a peça de teatro que se tornou "Moonlight", e o livro de James Baldwin de "Se A Rua Beale Falasse. Barry Jenkins, diretor e produtor

Quando personagens ou histórias me comovem, esses são os filmes que acho que valem a pena fazer — seja animação, blockbuster ou um projeto independente.

Em "Mufasa", veremos não só o passado do titular leão rei, mas também uma pequena continuação dos eventos de "O Rei Leão", já que a trama trará o macaco Rafiki contando a lenda do pai de Simba para a filhote do protagonista.

A leoa Kiara, que terá a voz da filha de Beyoncé no idioma original, já deu as caras nas sequências animadas do clássico de 1995 — mas Barry Jenkins garante que sua inspiração para o novo filme veio, na verdade, dos palcos.

"O musical da Broadway pode até não ser uma das continuações, mas é o que mais me inspirou na criação de "Mufasa". Dentre todas as versões de "O Rei Leão", essa é a que mais dá destaque ao continente da África na trama, e isso é o que eu quero fazer nesse filme."

A D23 acontece de 8 a 10 de novembro, no Transamérica Expo, em São Paulo. Os ingressos estão todos esgotados.