Rock the Mountain: saiba tudo sobre festival que traz Anitta como headliner

Com Anitta como headliner e a cantora texana Erykah Badu como atração internacional, começa nesta sexta (8) o festival Rock the Mountain 2024, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O evento segue neste sábado (9) e domingo (10) e no próximo sábado (16) e domingo (17); os mesmos artistas se apresentam nos dois fins de semanas.

Erykah Badu durante show no festival AFROPUNK BLKTOPI BKLYN 2024, no dia 23 de agosto, em Nova York Imagem: Bryan Bedder/Getty Images

O que vai rolar

Para conseguir ter a americana Erykah Badu em sua escalação, o Rock the Mountain abriu uma noite extra, nesta sexta (8). Considerada a "rainha do neo-soul", a cantora vai dividir o palco com o rapper Djonga e com o grupo Fat Family, em uma noite animada, a partir das 18h.

A cantora carioca Anitta escolheu o festival para mostrar seu show de padrão internacional aos brasileiros. Portanto a curiosidade do público para a performance dela no domingo (10), às 21h10, será enorme.

O festival Rock the Mountain se divide em 12 palcos, sendo o Floresta o principal. No sábado (9), o palco abriga O Grande Encontro, formado por Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, às 15h30.

A rapaziada do samba vai ser representada por Zeca Pagodinho, no sábado (9), às 17h30; e Seu Jorge, no domingo (10), às 17h. Mas também há espaço para o rock de Planet Hemp, no domingo, às 23h30; e CPM 22, no sábado, às 21h10; para o rap de Matuê, no sábado, às 22h15, e MV Bill, no sábado, ås 23h40; e para o pop de Pabllo Vittar, no sábado, às 20h05.

Veja a programação com horários:

O que tem para curtir

O festival conta com área de alimentação vegetariana, tirolesa, balão, roda gigante, instalações de arte, horta e área de reciclagem. Além disso, há rodas de conversa dos artistas que se apresentam, oficinas de música e até pilates para o público.

Como chegar

O Rock the Mountain acontece no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, que fica localizado em Itaipava, na cidade de Petrópolis (RJ). A cidade fica a cerca de 80 km da capital carioca.

Endereço: Estrada União e Indústria, 10.000 - Itaipava, Petrópolis, RJ

Não há estacionamento no local.

Horários

Sexta (8)

Abertura dos portões: 18h

Encerramento: 2h

Sábado (9 e 16)

Abertura dos portões: 11h

Encerramento: 1h

Domingo (10 e 17)

Abertura dos portões: 11h

Encerramento: 1h

Não será permitida a permanência no evento de um dia para o outro. Os ingressos de cada fim de semana funcionam como 'passaportes', válidos para o sábado (9 ou 16) e domingo (10 ou 17).

Pode x não pode

Proibidos

Garrafas de qualquer tamanho ou material (exemplos: garrafas PET de refrigerante ou água mineral, "squeezes" etc.)

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo "tupperware")

Latas

Capacetes

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (faca, canivete etc.)

Cadeiras/banquinhos (exceto os de camping)

Guarda-chuvas

Objetos pontiagudos

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha)

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente)

Bebidas alcoólicas (em qualquer tipo de recipiente)

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem

Bastão de selfie (extensor para tirar auto-retrato)

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou de cunho criminoso

Permitidos

No máximo 3 unidades por cada tipo de alimento: alimentos industrializados devidamente lacrados, como biscoitos, torradas, barras de cereal etc., além de frutas cortadas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente tipo 'Zip Lock', para consumo pessoal e sem intuito de comercialização

A organização autorizará a entrada de outros alimentos ou produtos não contidos nessa listagem nos casos de consumo por pessoas com dietas especiais e deficiências, devidamente comprovadas

Copos serão permitidos desde que não tenham tampas e bebidas alcóolicas dentro; não sejam de vidro ou metal; não contenham mensagens ou símbolos com divulgações comerciais

Onde assistir

Se você não pode ir até Petrópolis, o Globoplay e o Multishow vão fazer a transmissão dos shows do segundo fim de semana, dias 16 e 17 de novembro. As apresentações serão transmitidas pelo Globoplay, para os usuários logados de forma gratuita, e pelo Multishow.