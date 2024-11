Lore Improta conta o que ensinou para filha após ela ser chamada de feia

Lore Improta, 31, contou que sua filha, Liz, 3, foi chamada de feia.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (8), a dançarina publicou, nos Stories de seu perfil do Instagram, um vídeo em que aparece tendo uma conversa com herdeira, fruto do seu casamento com Léo Santana, 36. "O amiguinho chamou ela de feia e ela chegou se queixando. Aí mamãe estava ensinando essa menina empoderada", disse Lore.

Em seguida, a influenciadora ensinou a filha como reagir nesse tipo de situação. "Você tem que falar: 'Eu não sou feia, eu sou linda'. Está certo? Repita aí para a mamãe ouvir o que você vai falar quando ele te chamar de feia: eu sou linda e maravilhosa".

Após ouvir a pequena repetir suas palavras, Lore reforçou a autoestima de Liz. "Muito bem, porque você é".