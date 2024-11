Jão toma decisão muito triste e vê sua vida mudar em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (8) em "Volta por Cima" (Globo), Jão anuncia que o Dragão Suburbano não desfilará no Carnaval. A decisão será tomada por conta de todo o estrago que um incêndio causa no barracão da escola de samba.

Acontece que após essa determinação, Violeta (Isabel Teixeira) aplica parte do dinheiro de Osmar (Milhem Cortaz) para ajudar a escola a se reerguer. Ela faz isso sem se identificar, conseguindo realizar um grande sonho de Jão sem ele saber quem foi o grande investidor.

Osmar (Milhem Cortaz) e Violeta (Isabel Teixeira) no primeira capítulo de 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Também acontece no mesmo capítulo: Tereza volta de viagem e decide ficar em casa com Jayme. Belisa desmaia quando Silvia mostra o diário que encontrou de sua avó. Jão ajuda as pessoas que estão dentro do galpão.

Joyce percebe a tensão de Belisa ao falar sobre o diário de Mariazinha. Osmar se diverte com Tati. Doralice é levada para o hospital, e Jayme avisa a Osmar. Tati ouve Jin falar em coreano ao telefone e o questiona. Joyce descobre que Violeta encontrou seu brinco.

Belisa afirma a Silvia que teme que Mariazinha tenha escrito seu segredo no diário que ela trouxe de Paris. Silvia afirma a Belisa que não abrirá o diário de sua avó. Madalena se enfurece ao ver que Doralice recebeu um convite para ir à casa de Osmar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.