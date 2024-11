Eliminado de A Fazenda 16, Zé Love diz: 'Passei do ponto, sei que passei'

Sétimo eliminado de A Fazenda 16 (Record), Zé Love conversou com Lucas Selfie minutos após sua saída, na Cabine de Descompreensão.

O que aconteceu

O agora ex-peão disse estar bem. "Eu tô bem. De verdade, eu vim para isso."

Love disse saber que "passou do ponto." Entreguei entretenimento, passei do ponto, sei que passei. Sou assim lá fora e falei que não ia ser um personagem aqui dentro."

Errei, acertei, gritei, não gritei. Zé Love

O jogador foi eliminado na sétima roça, com 30,02%, em uma disputa contra Flor e Gui.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 2981 votos 0,07% Albert Bressan 3,86% Babi Muniz 0,03% Fernando Presto 1,91% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 21,64% Gui Vieira 0,07% Gilsão 17,78% Gizelly Bicalho 0,20% Juninho Bill 2,21% Luana Targino 21,87% Sacha Bali 8,92% Sidney Sampaio 0,10% Vanessa Carvalho 21,30% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2981 votos

