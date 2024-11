D23: O que esperar do evento da Disney que começa nesta sexta

A Disney propõe que durante três dias, a partir desta sexta-feira (8), sua sede mundial seja simbolicamente deslocada para São Paulo. Porque todas as atenções estarão voltadas para a D23 Brasil, evento gigante para fãs da Disney, que acontece no Transamérica Expo Center.

Pela primeira vez no Brasil

Criado em 2009, já foram realizadas oito edições bienais do D23. Chamada de The Ultimate Disney Fan Event, ela costuma acontecer em Anaheim, na Califórnia, mas, em janeiro deste ano, foi anunciada a iniciativa de tornar o evento global, dando início com esta edição brasileira.

A programação promete ser extensa. A área montada terá estandes dedicados às várias marcas controladas pela empresa. Além da própria Disney, serão contemplados Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Disney Parks, ESPN, Star e Rádio Disney.

Enquanto esses pontos de interesse vão manter programação ininterrupta durante o evento, grandes espaços vão concentrar as atrações principais, em eventos previamente agendados.

A Arena D23 promete ser concorridíssima. Ali vão ser apresentadas informações em primeira mão sobre o que está por vir em filmes, séries, games, shows e toda a área criativa da Walt Disney Company. Os convidados serão executivos e principalmente artistas envolvidos nos projetos.

O palco Disney Moments vai concentrar a presença de atores como personagens Disney em shows ao vivo, espetáculos musicais, encontros de cosplayers, atrações esportivas trazidas pela ESPN e também a presença de talentos que vão participar dos painéis, dando uma chance de contato aos fãs que não puderem entrar na Arena D23.

No Pavilhão de Exposições, há expectativa sobre uma biblioteca expansiva de histórias com todo o conteúdo da Disney+. Na Pixar, um espaço imersivo vai levar os fãs para reviverem histórias favoritas, como "Carros", "Divertidamente 2" e "Toy Story".

Um das maiores experiencias do evento, literalmente falando, é o espaço da Marvel Studios, com 900 metros quadrados. Os organizadores prometem atividades interativas com personagens dos próximos títulos da produtora: "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Demolidor: Renascido" e "Thunderbolts*".

Fãs já brincam que o espaço da Marvel vai fazer a cabeça de muita gente, e isso não é no sentido figurado da expressão. Estará disponível uma barbearia com serviço de cortes de cabelo com um "toque Marvel", seja lá o que for isso. Os corajosos que se arrisquem.

As atrações não se restringem a personagens fantásticos e suas narrativas. No estande Experiência Star, alguns visitantes poderão competir em concursos culinários disputados numa réplica da cozinha da série "O Urso", um dos maiores sucesso do streaming.

Até as ofertas gastronômicas vão proporcionar imersões no universo Disney, trazendo a São Paulo um pouco das lanchonetes e restaurantes temáticos espalhados pelos parques da empresa pelo planeta.

Mais exclusividade está sendo anunciada para a D23 Brasil Store, um espaço que promete centenas de itens exclusivos e colecionáveis. Além das esperadas bugigangas atraentes nas linhas clássicas de Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, uma coleção de produtos dedicada especialmente à D23 Brasil estará à venda.

Quem estiver circulando pelo Transamérica Expo Center terá essas e muitas outras opções para preencher um bom tempo de diversão na D23 Brasil. Mas, para quem não puder comparecer, mas é um consumidor voraz das atrações no cinemas e no streaming com assinatura da Disney, os painéis com talentos convidados têm expectativa de anúncios de novidades que podem repercutir mundialmente.

As novidades dos Estúdios Disney foram divididas em dois painéis.

Sexta: estão prometidas revelações sobre material futuro dos estúdios de animação, tanto Disney quanto Pixar, e também anúncios de produções da Disney Live Action, com muita coisa destinada ao streaming no Disney+.

Sábado: o segundo painel dos Estúdios Disney vai trazer prévias exclusivas dos próximos filmes e séries do time peso-pesado da casa, com Lucasfilm, Marvel Studios e 20th Century Studios. Ainda no sábado, painéis têm um cardápio de novidades nas experiências Disney, envolvendo parques, cruzeiros e lançamentos de games, além de uma comemoração dos 30 anos de "Toy Story", prometendo até detalhes ainda não vistos de "Toy Story 5", previsto para 2026.

Domingo: informações sobre oportunidades de carreira na Disney Brasil, estrelas convidadas de séries de sucesso no Disney+ e um painel que pode ter muitas conversas reveladoras sobre produções brasileiras destinadas ao cinema e ao Disney+.

A companhia aérea Latam terá um estande no evento, com direito a brindes e descontos em viagens. Entre os "brindes" estão a possibilidade de levar uma criança de 3 a 9 anos de graça para a Disney na aquisição de um pacote de voo, hotel e ingresso para os parques, e pacote Ingresso Mágico com até R$1.400 de desconto.

D23 BRASIL: Uma Experiência Disney

Quando: 08, 09 e 10 de novembro

Onde: Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, São Paulo)

Idade recomendada: a partir de 10 anos

Ingressos: a partir de R$ 174,95 no site d23brasil.com