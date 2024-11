Após desabafar sobre gravidez, Lexa rebate críticas sobre ser 'fresca'

Nesta sexta-feira (8), Lexa rebateu críticas nas redes sociais após expor alguns detalhes de sua primeira gravidez e ser chamada de fresca.

O que aconteceu

A artista disse que foi chamada de fresca e respondeu aos comentários negativos. "Tô tão alinhada, meus chakras, hoje tentaram tirar minha graça, mas não vão conseguir. Tive a infelicidade de ler uns comentários e o povo: 'ah, como ela é fresca'. Então eu sou".

A cantora pediu que as pessoas estivessem mais empatia com o momento que ela está vivendo e os sintomas da gravidez. "Teve gente que disse: 'isso nunca aconteceu comigo, então é mentira'. Como pode? Mas, assim, eu tô bem, tô ótima, tô com Deus, tô com luz".

Lexa recebeu críticas após desabafar sobre a gestação. "Gente, eu tô uma grávida raiz. Só hoje eu já chorei, já enjoei, já dei um espirro com xixi e já dormi".