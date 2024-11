Um dos personagens mais queridos morre no final de 'Cabocla'

Benedito Ruy Barbosa escolheu um desfecho triste para um personagem do bem em "Cabocla" (Globo/2004). A trama está sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Quem morre na novela 'Cabocla'?

O único personagem que morre na trama rural é Tomé, interpretado por Eriberto Leão. Tudo acontece um mês após ele se casar com Tina (Maria Flor).

Desidério (Paulo Vespúcio) confessa que foi ele o contratado para dar uma surra em Felício (Sebastião Vasconcelos). A declaração cai como uma bomba em Tobias (Malvino Salvador), que parte para cima do capataz.

Tobias enfrenta Desidério e Tomé tenta apartar a briga. O marido de Tina consegue fazer com que o jagunço se distancie, no entanto, deixa o rival ardendo em ódio e acaba levando um tiro.

Tomé fica gravemente ferido e não resiste. Tina, que está esperando um filho do rapaz, cai em desespero. No final da novela, quem surge é Rosa (Vanessa Gerbelli), a irmã de Tina que abandonou Tomé para se casar com um homem rico.