Zé Love é o sétimo eliminado de A Fazenda 16 com 30,02% dos votos

Zé Love foi o sétimo eliminado de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 30,02% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Gui Vieira, primeiro salvo, e Flor Fernandez seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na sétima roça e anunciou que foi a votação recorde da temporada.

"Essa é uma roça de durões, mas tem horas que é difícil seguir em frente. De onde tirar força pra continuar quando essa força ficou aqui fora? A distância e a saudade quebram a gente devagar", começou a apresentadora.

"Flor, no primeiro dia a gente viu você desmoronar. Acostumada a julgar, se viu julgada. Num reality isso iria acontecer. A diferença é que aqui fora, a gente sempre tem apoio. O jogo continua e você seguiu sozinha", disse.

"Gui, ninguém tem dúvida da importância do Binho na sua vida. Agora você tá na novela da vida real. Quem escreve sua história é você e está longe de ser uma novela sem obstáculos", pontuou Galisteu.

"Zé Love, aqui na Fazenda a gente conheceu o José Eduardo. O cara bem humorado, fiel aos amigos e com o deboche na ponta da língua. Ai de quem falar do seu menino, Zé. Esse amor te trouxe até aqui, Love", apontou.

"Aqui dentro os dias são longos e quase sempre turbulentos. Mas lembrem disso: vocês nunca estão sozinhos", finalizou a apresentadora.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso