Fernando critica fala sobre corpo e 'positividade tóxica' de rival: 'Grave'

Peões criticaram Luana na tarde desta quinta-feira (7) e a "positividade tóxica" dos rivais na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Sidney criticou Luana por "falar dos corpos de outras pessoas". "Do que adianta não ter celulite, não ter estrias, e ser oca por dentro? Não ter sentimento, empatia, honestidade? Do que adianta, fica feia", disse Sidney.

Babi disse que "corpo" e "família" são argumentos muito "rasos e vazios" para usar no reality. "O seu bonito não é meu bonito. Você se acha linda, mas de repente não é o meu achar", disse. "Não entendi isso ser argumento pra quê."

Não adianta ser bonito e ser vazio, e não ter coração bom. Isso pra mim estraga Babi

Fernando também criticou Luana por "julgar o corpo dos outros". "Ela tenta diminuir os outros com características físicas. Tanto que outro dia, quando ela veio falar de mim, ela quis falar do meu cabelo, quer falar a barriga do Zé, quer procurar características físicas pra diminuir as outras pessoas. E querendo ou não, isso não deixa de ser uma coisa grave. Porque a gente fala tanto de cancelamento, de saúde mental, que procurar características físicas pra falar dos outros, que é uma coisa que a pessoa não vai conseguir resolver da noite pro dia, pra oprimir a outra..."

Sidney disse que o assunto era "bem delicado." "Corpo é de cada um e é problema de cada um", afirmou.

Zé Love disse que "a máscara de Luana caiu". "Em pleno século 21, em reality show, ficar falando de futilidade, dos corpos dos outros, e ficar se vangloriando do próprio corpo", opinou também Vanessa. "Ficar falando que o outro é barrigudo."

Mais tarde, a conversa continuou com Fernando, Flora e Juninho na casa da árvore.

Fernando disse que Sacha e seus aliados eram um exemplo de "positividade tóxica" e eram hipócritas. "Ele é o exemplo de positividade tóxica. Esses quatro aí são. 'Eu faço yoga e jogo cadeira nas pessoas, e cuspo'. A gente vive na geração da positividade tóxica e é por isso que me irrito com gente assim."

