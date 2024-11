Dupla inusitada: Santoro e Adnet vivem ratos inspirados em Vinicius e Tom

A animação "Arca de Noé", inspirada na obra de Vinicius de Moraes, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (7), com vozes de Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet.

Os dois atores interpretam uma dupla de ratos inspirada em Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Os amigos apaixonados por música passam por uma provação quando Noé constrói a arca, e um dos dois precisa ficar de fora.

Santoro se emocionou revisitando a obra infantil de Vinicius de Moraes. "Quando eu era criança, e eu me lembro de me emocionar ouvindo 'Menininha'. Tinha uma coisa que mexia comigo e eu não sabia por quê. Agora, me preparando para esse projeto, eu escuto 'Menininha', me emociono e acho que eu sei o porquê: sou pai de duas meninas", afirma o ator em conversa exclusiva com Splash.

Levar seus filhos para assistir a 'Arca de Noé' é um encontro da sua criança interna com a criança que está indo ao cinema conhecer a obra. Rodrigo Santoro

Rodrigo Santoro é a voz de Vini em 'Arca de Noé' Imagem: Imagem Filmes

Ele e Adnet são as vozes de Vini e Tom em português e em inglês. Eles gravaram as falas lado a lado antes da animação, por isso até os movimentos dos personagens são inspirados nos dois. "Foi um privilégio poder contracenar, é algo raríssimo", ressalta Adnet sobre o trabalho em animações.

O elenco reúne algumas das maiores celebridades brasileiras. Além de Santoro e Adnet, o filme tem vozes de Alice Braga, Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso, Débora Nascimento, Seu Jorge, Giovanna Ewbank, Ingrid Guimarães e mais. O diretor Sérgio Machado afirma que achou que seria difícil reunir tantos famosos, mas acabou tendo o problema contrário.

Ficaram falando que seria difícil, aí eu convidei mais gente do que tinha personagem. Depois virei persona non grata, porque tiveram várias pessoas que eu convidei e tive que desconvidar. Sérgio Machado

Elenco de celebridades se reuniu na pré-estreia de 'Arca de Noé' Imagem: Will Dias / Brazil News

Quem ficou de fora pode respirar aliviado: o filme já tem sequência garantida. Na entrevista, o diretor revelou para Splash que a segunda parte começa com o casamento dos personagens de Débora Nascimento e Bruno Gagliasso —respectivamente, uma baleia gigantesca e uma andorinha obstinada.

Assim como Rodrigo Santoro, Débora Nascimento se emocionou pensando na filha durante o projeto. "Fiquei muito mexida com o convite. O livrinho 'Arca de Noé' me acompanhou no meu processo de aprender a ler, aprender a escrever, e acompanha o processo da minha filha. É um lugar muito lindo".

A animação é uma aposta para representar o Brasil no mercado internacional. A obra, feita em parceria com um estúdio de animação indiano, já foi vendida para mais de 70 países. Em alguns deles, estreou com triunfo.