Flor, Gui e Zé Love pedem para ficar na 7ª roça de A Fazenda; veja defesas

Ao fim do programa ao vivo de quarta-feira (6) de A Fazenda 16 (Record), Flor, Gui e Zé Love pediram para ficar no programa. Os três disputam a sétima roça do programa e o menos votado será eliminado na quinta-feira (7).

Confira as defesas:

Flor: "Se acharem que eu mereço, me deixem ficar, porque tem muita coisa boa pra gente fazer ainda! Que vocês me conheçam mais além da Flor que vocês viam na TV. Por favor, votem para eu ficar na Fazenda 16 e realizar meu sonho!"

Gui: "Na minha trajetória de jogo, eu tenho certeza que não humilhei ninguém — pelo contrário, recebi diversas ofensas e ameaças, tanto que hoje só jogo com 3 pessoas e recebemos diversos apontamentos e humilhações. Por esse motivo, peço para votarem em mim."

Zé Love: "Brasil, eu não vim aqui para falar de humilhação, de coitadismo ou vitimismo. Que vocês me deem esse voto de confiança e essa oportunidade de continuar jogando e fazer o que vocês esperam: que é jogar e não fazer um personagem. O que eu sou aqui dentro eu sou lá fora!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça?

