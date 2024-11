Sonia Abrão engasga, perde a voz ao vivo e colegas têm de intervir; veja

Sonia Abrão, 61, passou por um imprevisto ao vivo no "A Tarde É Sua" desta quarta-feira (06).

O que aconteceu

A apresentadora engasgou e perdeu a voz enquanto fazia um merchan. "Invista na sua saúde e bem-estar com o exclusivo kit diabete... Perdão. Não tenho voz", disse ela ao tossir e perceber o problema.

O colunista Vladimir Alves tentou ajudar Sônia e sugeriu que ela tomasse água. "Toma uma aguinha. Uma água aqui, Sonia", disse ele, enquanto os câmeras filmavam o produto.

Por conta do imprevisto, o programa teve que exibir outra publicidade na hora. Com isso, a apresentadora voltou para a bancada com os colegas.

Sonia continuou tossindo e percebeu que ainda estava com dificuldades para falar. "Olha, não voltou a voz aqui", disse ela. Por fim, seus colegas de bancada tiveram de ajudar para encerrar o programa.