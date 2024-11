'Garota do Momento': Beto reatará com Bia após quase causar tragédia

Nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo), Beto (Pedro Novaes) reatará o relacionamento com Bia (Maisa Silva) após quase causar tragédia.

O que vai acontecer

Ao ser flagrado conversando com Beatriz (Duda Santos), Beto terá uma grande discussão com a ex-namorada, que fará com que ela passe mal. Por ter um problema cardíaco congênito, Bia precisará ser levada para o hospital.

Diante do medo de perder sua filha, Juliano (Fábio Assunção) reagirá de forma explosiva ao cobrar uma satisfação do ex-genro. "Onde é que você estava com a cabeça, rapaz? Você namora a minha filha!".

Beto garantirá que só estava dançando com Beatriz, mas que perdeu a cabeça quando Bia foi preconceituosa com a jovem. "Não entendo como alguém consegue ter prazer de humilhar uma outra pessoa por qualquer motivo que seja", justificará o jornalista.

Revoltado com a situação, Juliano não irá considerar uma palavra do rapaz e o obrigará a reatar o relacionamento com sua filha. "Não se abandona uma pessoa doente. Não se abandona uma pessoa que ama a gente", afirmará o vilão.

Isso fará com que Beto não consiga se aproximar de Beatriz da forma que gostaria. Mesmo que a protagonista esteja interessada no personagem, ela também não se movimentará em respeito à Bia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.