Ex-namorada de Sacha Bali rebate críticas sobre o ator em A Fazenda

Mariah de Freitas, ex-namorada de Sacha Bali compartilhou uma mensagem de apoio à trajetória do ator em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Em seus stories do Instagram, a maquiadora rebateu diversas críticas que o ex vem recebendo sobre suas relações pessoais fora da casa. Mariah recuperou algumas fotos antigas do ator com ela e uma criança. Ela escreveu:

O que falar de você? Sacha e eu fomos namorados por alguns anos e hoje em dia somos amigos! Nunca em hipótese alguma nem perto de agredir a mim ou a qualquer pessoa. Ele tem uma família incrível. É um profissional incrível. Um amigo muito f***! E espero de verdade que isso tudo que está passando acabe e que você ganhe. Você não merece o que está passando ai dentro, é um absurdo! Força, Sachiba. Te amo!

Ex-namorada de Sacha Bali publica texto em homenagem ao ator Imagem: Reprodução/ Instagram/ @madefreitas

