Discussão! Yuri cobra Babi por afazeres da casa e peões brigam

Na área externa de A Fazenda (Record), Yuri, Babi e Luana discutiram sobre não fazerem as tarefas da casa.

O que aconteceu

O bate-boca começou quando Yuri chegou em Babi para cobrá-la de lavar a louça que estava na cozinha, enquanto Gizelly preparava o almoço. "Por que você não vai lavar? Eu faço quando eu quiser", respondeu a peoa.

O bombeiro da Eliana responde: "Tu não falou que faz as coisas? Cadê que tu foi secar a louça lá?"

"Tô sem meus óculos, desculpa. Não quero. Quer me fazer ir lá?", responde Babi e oferece os braços para ele puxá-la.

"Eu não, não sou teu pai, sou nada", diz Yuri. "Só tô te dando um toque."

"Então por que tá enchendo meu saco?", responde a peoa. "Não preciso de toque, eu faço a hora que eu quiser! Flora, quem vê fazendo um monte de coisa na casa? Vocês me vê fazendo coisa na casa? Por que você não vai lá fazer?"

Yuri: "Porque eu fiz o trato, fiz salada. Na Roça enche a boca para falar, 'eu faço'. Uma vez por semana". Luana entrou no discussão e aconselhou Yuri a se afastar de Babi, pois ele era casado.

Babi não gosta do comentário de Luana sobre ele precisar se afastar. "Eu não tenho que provar nada para você, só pro Brasil. Eu também sou casada, não se preocupa. Você é casado e eu respeito."

"Ontem quis dançar para mim", diz Yuri se referindo a uma briga que aconteceu durante a formação de roça. "Não sei qual a próxima. Eu não to falando nada de ser casado. Ela só falou para tu não tentar bular uma outra agressão."

"Quem faz isso não vocês, não sou eu", diz Babi. "Eu também sou [casada], graças a Deus, respeito meu esposo e você respeita a sua."

Babi comenta que a 'psicóloga' do programa contou que eles decidiram seguir o jogo e que ela não estava doida sobre a suposta agressão de Sacha em Fernanda. "Continuo achando, eu sei o que vi."

A ex-Panicat vira para Luana falando para ela não se preocupar com a aproximação com Yuri: "Já que ele conversar, eu falo de perto, do jeito que eu quiser."

"Você faz o que quiser da sua vida. Gosta de chegar perto, quase beijando, que ontem foi com o Sacha assim", responde Luana. "Por isso tô pedindo pros meus amigos se afastarem. Porque você gosta de conversar olhando no olho, eu entendo."

"Se eu tiver conversando com eles, você se meter e quiser brigar comigo, também vai ser assim", alfineta Babi.

"Mas eu não tô brigando com você. Nem quero Babi. Tu acha que vou perder meu tempo igual eles perdem? (...) Yuri, para que tu foste provocar a menina?", diz a Fazendeira.

"Não fui provocar", responde o modelo. "Falei que tinha louça lá para secar. E quem não tá no trato tinha que secar louça."

"Se eles ficarem me provocando, eu vou falar também. Ai a punição, igual você faz, eu faço também", completa Babi. "Ele tem que mandar em mim? O horário que faço meu serviço? Inclusive você Luana, falou que ninguém tem que mandar em ninguém. Igual o Gui falou ontem: 'eu vou fazer a hora que eu quiser, se eu quiser'. Se você ficar enchendo o saco, ai que eu não vou fazer mesmo. Você seja homem, tenha saco para assumir seus rolês. Então você aguenta. Não faz nada, não faz, não faz nada!"

