Adriane Galisteu diz que enfrentou 'terror' com sintomas da menopausa

Nesta terça-feira (5), Adriane Galisteu usou as redes sociais para falar sobre os sintomas da menopausa.

O que aconteceu

A apresentadora disse que enfrentou 'terror' com os sintomas da menopausa, mas acrescentou que nem todas as mulheres sentem da mesma forma. "Passei pelo terror de todos os sintomas da menopausa. Nós somos mulheres iguais, porém muito diferentes. "Não necessariamente o que acontece comigo acontece com você. Eu sempre treinei, e não foi pouco, e passei por todos os sintomas que a menopausa pode oferecer".

A artista também citou as diferentes formas de lidar com a menopausa."É muito legal você falar sobre o seu treino, seu estilo de vida, que conseguiu passar sem reposição hormonal. Parabéns, mas isso não é bom para mim".

Galisteu precisou recorrer a reposição hormonal para amenizar a situação. "Se não fosse o tratamento que procurei por meio de informação, bons médicos e hormônio, eu teria perdido até meu réu primário".