A Fazenda: Pior de todas? Peões comemoram nova punição; entenda

Os peões receberam uma nova punição de 48 horas na tarde desta quarta-feira (6) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor deixou o lago das aves transbordar durante o trato dos animais. Ela se distraiu ao conversar com Flora, e acabou cometendo uma infração.

Minutos depois, os peões foram chamados à sala para serem alertados sobre a importância de estar atento ao nível da água.

Por conta da infração, eles ficarão 48 horas sem piscina e ofurô.

Os peões, no entanto, esperavam uma punição "mais grave". "Graças a deus", comemoraram. "Ainda bem que não foi ficar sem água quente", comemorou Flor.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 24048 votos 43,68% Flor 14,76% Gui 41,56% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 24048 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso