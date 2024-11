Vini Jr. compra relógio milionário de 'O Poderoso Chefão'; confira

Vini Jr., 24, decidiu se dar um presente milionário.

O que aconteceu

O jogador de futebol brasileiro, que acabou não levando a Bola de Ouro, se deu um mimo. O atleta investiu R$ 2,3 milhões em um Jacob & Co Opera Godfather Diamond Barrels.

O acessório, criado em parceria com a Paramount, ainda toca o tema filme "O Poderoso Chefão" com 120 notas musicais. Além disso, a peça conta com um sofisticado turbilhão de eixo triplo.

O design é feito em ouro rosa 18k e tem 49 mm de diâmetro e é cravejado com 148 diamantes lapidados em baguete, que brilham junto aos barris decorados também com diamantes. O novo brinquedinho de Vini foi exibido nas redes sociais.