Qual é a história por trás das joias em 'Alma Gêmea'? Causaram tragédia

Alexandra (Nívea Stelmann) finalmente encontrou as joias em "Alma Gêmea". Alvo de muita cobiça, os acessórios já causaram muita dor da novela.

O que aconteceu

Pertences de Adelaide (Walderez de Barros), as joias foram dadas de presente para Luna (Liliana Castro), quando ela se tornou primeira bailarina. Prima da personagem, Cristina (Flávia Alessandra) sempre sentiu muita inveja do mocinha.

Por ser a neta mais velha de Adelaide, a vilã tinha certeza que os objetos preciosos deveriam ser dela. Com isso em mente, a gananciosa foi capaz de bolar um plano para roubas as joias de sua prima.

Cristina então contratou Guto (Alexandre Barillari) para que ele abordasse Luna e lhe tomasse as joias. No entanto, o plano saiu do controle quando o criminoso deu um tiro fatal na mocinha.

Enquanto Luna morreu nos braços de Rafael (Eduardo Moscovis), Guto nunca entregou a maleta com as joias para Cristina. Na intenção de chantagear a vilã, ele escondeu os acessórios, acabou preso e foi assassinado na cadeia, ao ser envenenado pela personagem de Flávia Alessandra.