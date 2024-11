Teste de fãs e setor surpresa: tudo sobre a venda de ingressos do Oasis

Do TOCA, em São Paulo

O Oasis anunciou nesta terça-feira (4) dois shows em São Paulo, em 22 e 23 de novembro de 2025.

Como vai funcionar a venda de ingressos

A venda geral abre às 10h de quarta-feira, 13 de novembro. Será possível comprar ingressos pelo site da Ticketmaster ou pela bilheteria oficial, onde não é cobrada a taxa de 20% — mas o endereço ainda não foi divulgado.

O preço dos ingressos sem a taxa varia entre R$ 295 e R$ 1.250. Confira a tabela de preços:

Arquibancada: R$ 590 (inteira)

Pista A e B: R$ 800 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 1.000 (inteira)

Cadeira superior: R$ 1.250 (inteira)

Mapa de ingressos dos shows do Oasis no Brasil Imagem: Ticketmaster

Uma das categorias de ingresso dá acesso a um setor surpresa. Funciona assim: quem comprar o "fan ticket", categoria mais barata que as outras, terá acesso garantido ao estádio, mas só saberá o setor no dia do show.

Pré-venda só para fãs

A banda adotou um sistema pra combater cambistas na pré-venda. Para concorrer a uma oportunidade de participar da pré-venda, é preciso fazer um cadastro no site da banda. Depois, é só esperar: caso seja sorteado, o fã vai receber por e-mail um código de acesso da pré-venda até segunda-feira (11). Mas atenção! O código só permite acesso à pré-venda, não garante o ingresso.

O formulário de cadastro é feito para testar quem é fã de verdade. Além dos dados pessoais (e a autorização obrigatória para receber mensagens promocionais da banda), o formulário de cadastro inclui perguntas como "em quantos países da América do Sul o Oasis já fez shows?". Quem responder errado está eliminado do sorteio.

Na pré-venda, será possível comprar até quatro ingressos por pessoa. O código de acesso é intransferível e o cadastro deve ser feito com o mesmo e-mail da conta na Ticketmaster.