⁠Novo personagem será grande aliado de Mavi e Luma em 'Mania de Você'

Irmão de criação de Diana (Vanessa Bueno) em "Mania de Você" (Globo), Volney (Paulo Rocha) se tornará aliado de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira).

O que vai acontecer

Mau-caráter, o novo personagem se hospedará na casa da irmã e se aproximará de Mavi. Rapidamente, o rapaz ganhará a confiança do empresário, que contará com a ajuda de Volney para acabar com a reputação de Viola (Gabz).

Auxiliado por Luma, o irmão de Diana espalhará uma série de mentiras sobre a chef de cozinha. Entre elas, ele afirmará para a imprensa que a protagonista roubou todas as receitas da filha de Cecília (Simone Spoladore).

O golpe deixará Viola tão abalada, que fará com que ela ataque Luma e acabe detida por agressão. Na sinopse original da novela, Volney teria uma envolvimento com Bruna (Duda Batsow), sua sobrinha de consideração.

Volney (Paulo Rocha) em 'Mania de Você'. Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.