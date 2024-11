Igor Cosso: 'Achava que não podia ser um cara gay assumido e fazer novelas'

Destaque em "Mania de Você" e "Blogueirinha, a Feia", Igor Cosso, 33, transborda felicidade ao falar que pode ser quem é, um homem gay, e seguir atuando em novelas sem que sua orientação sexual interfira em algo. O ator mineiro, antes de se assumir em junho de 2020, tinha medo de perder oportunidades.

Comecei a fazer TV em 2010, era muito novinho, tinha 18 anos, eu vivi durante muito tempo achando que não era possível ser um cara gay assumido, ter meu namorado, ir com eles nos lugares e fazer novelas.

Igor Cosso a Splash

Assumido e na TV

Igor levou mais de dez anos para tornar pública a sua orientação sexual por falta de representatividade. Ele conta a Splash que faltavam referências, pois os atores homossexuais que ele conhecia não tinham coragem de se assumir por medo de perder papéis ou serem chamados apenas para interpretar LGBTs.

Quando criei essa coragem de falar quem eu sou, foi um ato de liberdade. Ou vivo bem com quem sou e sigo trabalhando, ou as portas vão se fechar e eu vou estar feliz com essa decisão. Ver que as portas não se fecharam, que ainda posso fazer vários trabalhos, vários tipos de personagens, que vão me respeitar pelo meu trabalho é tudo o que eu queria. Fazer essa novela é muito importante para aquele Igor lá de trás.

Igor Cosso

Igor Cosso e o noivo, o bailarino Heron Leal, na festa de lançamento de 'Mania de Você' Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Na festa de lançamento de "Mania de Você", em agosto, Igor fez questão de ter a companhia do noivo, o bailarino Heron Leal. "Eu o apresentei como meu namorado aos diretores da novela. Isso é muito legal. Poder fazer isso com liberdade e confiança é muito importante".

Após estrear em "Bicicleta e Melancia", série do Multishow exibida em 2010, Igor se destacou por novelas bíblicas da Record. Entre 2015 e 2019, atuou em "Os Dez Mandamentos", "Apocalipse" e "Jezabel", antes de voltar para Globo em "Salve-se Quem Puder" (2020).

Foi durante a pandemia, enquanto a novela global estava pausada, que Igor revelou sua sexualidade nas redes sociais — o que motivou ataques homofóbicos. Quatro anos depois, as fotos de Igor e Heron recebem muitos elogios, mas também um ou outro comentário desagradável. "A gente tá vivendo um momento estranho, uma classe conservadora vindo muito forte... É preciso lutar todos os dias pelos nossos direitos".

Atualmente, em Mania de Você, ele vive Gael, o recepcionista do resort Albacoa — sabe de tudo e pode guardar segredos. "Eu estou super animado, realizado e empolgado para a trama do meu personagem, para a novela bombar", diz ele, que faz mistério sobre a trama do personagem.

"Não tenho mais vontade de fazer novelas bíblicas"

Na entrevista a Splash, Igor conta que tinha medo de falar que era gay enquanto fazia novelas bíblicas. Nas ruas, os fãs até perguntavam se ele era evangélico ou se tinha se convertido. O ator explicava que eram só personagens.

Grande parte da minha vida, escutei que era errado ou era pecado ser quem a gente é. A gente está acostumado a escutar isso de pessoas que se dizem religiosas e conservadoras. Nós, LGBT, estamos acostumados a receber ódio dessas pessoas. Então, eu fiquei com receio quando estava fazendo trabalhos com essa temática [religiosa]. 'Nossa, eu tô fazendo um trabalho com histórias usadas por [algumas] pessoas para pregar o ódio contra nós'. Igor Cosso

Apesar disso, ele reforça que conseguia separar esses pensamentos dos seus personagens. "Eu criava todo o contexto da história do personagem, não da obra em si. O Bezalel, de 'Os Dez Mandamentos', por exemplo, era um cara que largou todas as regalias que tinha para poder ficar com a Deborah, que era uma hebreia, enquanto ele morava num palácio. Eu fiz uma cara completamente apaixonado, assim como eu já me apaixonei várias vezes por homens, inclusive. Usava disso a favor do meu personagem".

Bezalel (Igor Cosso) e Deborah (Pérola Faria) em cena de casamento em 'Os Dez Mandamentos' Imagem: Michel Ângelo/TV Record

Ele pontua que atuar em novelas bíblicas foi importante para a carreira, mas enxerga como página virada. Em "Dez Mandamentos", ele experimentou o assédio do público na rua, que o reconhecia em diferentes regiões do país, das capitais aos interiores. Já em "Apocalipse", ele viveu o miliciano Dudu Poeira, o primeiro e único vilão de sua carreira, permitindo fazer cenas que ele celebra até hoje.