Henrique e Juliano processam Marcos Araújo por dívida milionária de gado

Henrique e Juliano e o empresário Marcos Araújo, 50, estão se enfrentando em uma ação judicial.

O que aconteceu

A dupla entrou com um processo contra o empresário. Os artistas cobram o pagamento de uma dívida milionária.

De acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os sertanejos afirmam que o dono da Audiomix deu um calote e deixou de pagar por gados adquiridos em um leilão realizado há mais de dois anos. O valor da dívida ultrapassa R$ 1,6 milhão.

Henrique e Juliano são donos da Fazenda Terra Prometida, localizada na cidade de Porto Nacional (TO) e criadores de gado nelore. Em maio de 2022, os dois promoveram o primeiro leilão para comercialização de animais.

Entre os convidados especiais do evento, estavam a Nelore Mix, uma sociedade que tem entre seus membros o empresário Marcos Araújo, sua irmã, Jane Mary Santos de Araújo Guimarães, e seu filho menor de idade, que não teve o nome citado. No leilão da Fazenda Terra Prometida, o namorado de Lívia Andrade, 41, arrematou 50% de uma vaca nelore no valor de R$ 363 mil e dois lotes de novilhas, que totalizaram R$ 1,545 milhão.

Além disso, a Nelore Mix, empresa de Marcos Araújo, vendeu três animais na ocasião. A venda gerou uma comissão de mais de R$ 32 mil que deveria ter sido repassada à organizadora do evento.

De acordo com o processo, porém, Marcos Araújo não efetuou pagamentos referentes aos arremates no mês seguinte ao leilão, em junho de 2022. O documento ainda detalha que, referente à vaca nelore, o empresário está inadimplente desde a 18ª parcela, vencida em 5 de julho de 2022.

Sobre os lotes de novilhas, foram pagos apenas as entradas. Nem as comissões de venda foram repassadas. "A autora entrou em contato com os réus a fim de resolver a questão amigavelmente e concordou que eles pagassem o valor de R$ 406.377,51, correspondente às parcelas vencidas, unitariamente, até setembro/2022. Contudo, foi pago apenas o valor parcial de R$ 345.300,00", diz um trecho do documento.

De acordo com a defesa da dupla Henrique e Juliano, o valor total devido por Marcos Araújo alcança a soma de R$ 1.658.825,74. A quantia leva em consideração toda a dívida do empresário, somados juros e correção monetária. "Fato é que os réus não realizaram, de forma efetiva, os pagamentos pelos quais se comprometeram quando da entabulação dos contratos, de modo que, a autora não pode continuar à mercê de referida situação", dizem os advogados da dupla.

Em uma mensagem enviada por Marcos Araújo ao setor financeiro da Fazenda Terra Prometida em janeiro de 2023, o empresário se compromete a fazer o pagamento do valor devido nos meses posteriores, o que não aconteceu. "Iremos efetuar o pagamento no dia 30/3 tudo o que estiver em atraso até o dia 29/3. Peço desculpas pelo transtorno", diz Marcos em uma conversa em um aplicativo de mensagens anexada ao processo.

No último dia 8 de outubro, um oficial de justiça esteve no endereço que consta no mandado. Uma secretária se recusou a receber o documento e afirmou, ainda, que a Audiomix, empresa de Marcos Araújo, não funciona naquele local.