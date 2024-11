Angélica vai receber Erika Hilton, Paolla e Tata em série de entrevistas

Angélica se prepara para estrear "50 & Uns", novo programa de entrevistas que vai receber homens para falar sobre temas sensíveis.

Em cada episódio, a apresentadora vai receber três homens em sua mansão para falar de sexo, corpo, família, poder e vida. A ideia é criar pontes entre os universos masculino e feminino nos cinco episódios.

Para a surpresa dos homens, uma convidada mulher vai aparecer "de surpresa" para encerrar o debate no final de cada episódio. Elas dão suas opiniões após ouvir toda a conversa nos bastidores.

Quem são as convidadas para encerrar o debate em cada episódio? Erika Hilton participa do episódio sobre poder, enquanto Paolla Oliveira fala sobre corpo. Claudia Raia é a convidada surpresa no papo sobre sexo, enquanto Tata Werneck fala de família e Ana Maria Braga aparece na conversa sobre a vida.

50 & Uns

"Angélica: 50 & Uns" tem estreia marcada para o dia 10 de novembro no Globoplay, já com todos os cinco episódios disponíveis. Chega ao GNT no dia 12 de novembro, com exibição toda terça-feira, às 22h45. Em paralelo, o 'Fantástico' vai exibir semanalmente a versão reduzida de cada episódio.

Série é produzida pela Conspiração e pela Hysteria. Tem criação e direção de conteúdo de Chico Felitti, direção artística de Isabel Nascimento Silva e produção executiva de Luísa Barbosa e Renata Brandão.