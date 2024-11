Viola desaparece repentinamente e Mavi entra em pânico em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) perderá o rumo ao perceber que uma atitude dele fez com que Viola (Gabz) desaparecesse repentinamente.

O que vai acontecer

Após Luma (Agatha Moreira) conseguir o pendrive que comprova o assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), Mavi se verá nas mãos da personagem. Como uma das exigências, ele tornará a ex-mulher sócia do Resort Albacoa e entregará a ela o comando do restaurante.

Antes da vilã assumir o Violeta, no entanto, a dupla armará contra Viola. Depois de convencerem a mocinha a participar de um concurso gastronômico, Luma roubará o caderno de receitas da "amiga" e contará com a ajuda de Mavi para inventar uma mentira que destruirá a carreira da protagonista.

Viola será acusada de roubar a carreira de Luma, algo que a fará perder a posição de prestigio no restaurante. Enquanto a filha de Cecília (Simone Spoladore) terá ascensão em sua vida profissional, a mocinha acabará na sarjeta.

Completamente abalada com o golpe, Viola ainda será surpreendida com um assalto. Ela será rendida por alguns criminosos, que a espancarão e a deixarão desmaiada na rua.

Muito machucada, Viola será levada para um abrigo, onde será acolhida pelos moradores do local. Sem saber do paradeiro da personagem, Mavi entrará em pânico.

Mesmo que tenha ajudado a prejudicar Viola, apenas para ver a jovem longe de Rudá (Nicolas Prattes), o vilão fará de tudo para localizar a ex-namorada. Com a ajuda de Iberê (Jaffar Bambirra), ele vasculhará todas as câmeras de segurança, mas enfrentará dificuldades, visto que elas apresentarão uma grave falha no sistema.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.