Personagem inesperado se torna grande inimigo de Jin em 'Volta por Cima'

Jin (Allan Jeon) vai ganhar mais destaque em "Volta por Cima" (Globo) ao se aproximar cada vez mais de Tati (Bia Santana). Ao mesmo tempo, o coerano surge como uma ameaça para um personagem inesperado.

O que vai acontecer

Tati vai estreitar laços com Jin pouco a pouco. No capítulo previsto para ir ao ar quinta-feira (7), a irmã de Madá (Jessica Ellen) vai assistir a um episódio da série de dorama ao lado do novo amigo.

No dia seguinte, Tati flagra Jin falar em coreano ao telefone e o questiona. A mocinha ainda tem suspeitas de que o funcionário da lanchonete é de fato o ator da série que ama.

Apesar da aproximação, Tati começa a se interessar por outro personagem. Nando (João Gabriel D'Aleluia), o filho de Edson (Ailton Graça) e de Rosana (Viviane Araújo), envia uma mensagem para a garota, que fica muito animada.

Nando conquista Tati e os dois engatam um namoro. E no capítulo do dia 15 de novembro, Jin flagrará o novo casal em clima de romance e demonstra estar com ciúme. Assim, o personagem de Allan Jeon vai precisar ter muito sangue frio para ver a amada com outro.

Nando (João Gabriel D?Aleluia) e Rosana (Viviane Araújo) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.