Musa do OnlyFans diz que ganhou fortuna com duas vaginas

Annie Charlotte, 26, musa das plataformas de conteúdo adulto, contou como fazer fortuna no meio.

O que aconteceu

A modelo nasceu com uma condição rara, com duas vaginas. A influenciadora descobriu a anomalia aos 16 anos de idade, quando foi colocar um DIU hormonal. Na época, o médico disse que ela tinha "útero didelfo", que é uma condição uterina congênita caracterizada pela formação de dois úteros, dois colos uterinos e duas vaginas.

Annie, desde que foi diagnosticada, alega que o sistema público falhou em termos de aprendizado sobre sua condição. "A princípio ela achou que sofreria e perguntou se os médicos poderiam operá-la, mas, na época, os especialistas disseram que a intervenção iria atrapalhar mais do que ajudar".

Porém, hoje, Charlotte afirma que o fato de ter duas vaginas a ajudou a monetizar sua condição. De acordo com Annie, ela passou a ganhar mais dinheiro pela plataforma OnlyFans.

Em entrevista exclusiva ao site Daily Star, a produtora de conteúdo falou sobre a condição. "Minha segunda vagina é mais apertada porque tem metade do tamanho de uma normal. Mas não acho que seja muito diferente fazer sexo comigo do que com qualquer outra garota".

Charlotte também relatou alguns problemas no sexo. "Já tive problemas quando as pessoas entravam e batiam na parede e, se alguém estivesse em cima, eu tinha que me posicionar de uma certa maneira, porque senão poderia ser desconfortável".

Ela explicou que, externamente, é 'tudo igual'. "Externamente é tudo igual. Eu tenho um lábio, e então ele se abre em duas vaginas separadas internamente, e você tem que esticá-lo adequadamente para conseguir ver. Eu posso obviamente senti-lo em mim mesma, e eu perguntei a caras no passado depois que fizemos sexo se eles conseguiam sentir, mas eles normalmente não notam".

Por fim, a modelo reclamou que não recebe muita ajuda profissional. "Já me disseram que eu não conseguiria levar um bebê até o fim da gestação, ou então eu teria bebês prematuros, ou que eu teria vários abortos espontâneos. Quando eu tinha 16 anos, uma enfermeira me disse que eu era infértil imediatamente".