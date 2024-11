Fernando entra em discussão entre Flora e Sacha: 'Você vai ser um fracasso'

Flora cobrou Sacha por ter gritado com ela durante uma discussão em A Fazenda (Record). O bate-boca aumentou com a entrada de outros peões na discussão.

O que aconteceu

Flora acusava Sacha de ter gritado com ela durante uma discussão generalizada anterior e o ator e Yuri rebatiam os argumentos da peoa. Fernando entrou no quarto e se intrometeu na briga: "Gritou sim! Inflou e ficou com carinha de demônio que eu vi!"

"Vocês vão tudo ser cancelados por causa desse cara aí", disparou Fernando para o G4. "É macho para c***** para gritar com ela, não passa pano, não! Foi feio e a Luana viu!"

Yuri acusa Flora de também falar da família do Sacha então Love entra na discussão: "Não estava! Eu que falei!"

"Você [Sacha] virou um monstro para gritar com a Flora!", continua Fernando.

"E tu é o que, Fernando, para gritar com a Luana?", responde Yuri.

"Eu assumo o que faço e pedi desculpar para ela na frente de todo mundo." O bate-boca continua e Fernando se altera: "Eu tenho culhão de assumir o que eu faço! Ele é um bosta, não assume nada do que faz!"

"Faz teu show", responde Sacha. "Pinta teu cabelo e faz teu show!"

Fernando dispara xingamentos para Sacha. "Eu pinto da cor que eu quiser, e******, homofóbico, lixo, bosta! Vai se f****, seu merda! Verme! Hipócrita! Parasita! Levanta 'que hora o almoço fica pronto?', você faz seus dois empregados limpar a casa inteira porque você não faz bosta nenhuma. (...) A vida vai te cobrar e vai te cobrar caro! Você vai ser um fracasso! Você acha que vai ganhar isso aqui?"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 120463 votos 0,23% Albert Bressan 0,50% Babi Muniz 0,26% Fernando Presto 0,26% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,57% Gui Vieira 0,26% Gilsão 0,26% Gizelly Bicalho 0,24% Juninho Bill 3,19% Luana Targino 33,77% Sacha Bali 3,04% Sidney Sampaio 7,22% Vanessa Carvalho 7,28% Yuri Bonotto 42,86% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 120463 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso