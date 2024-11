Comercial de Matt LeBlanc teve roteirista de 'Friends'; saiba os bastidores

Os fãs brasileiros de "Friends" devem ficar emocionado nas próximas semanas, com o lançamento da nova campanha publicitária do Nubank no Brasil estrelada por Matt LeBlanc, o eterno Joey Tribbiani.

O que aconteceu

Este é o primeiro comercial de TV estrelado por LeBlanc em 30 anos, de acordo com a companhia de serviços financeiros. Um teaser do projeto foi lançado neste domingo (3), durante o intervalo do "Fantástico", e conquistou as redes sociais.

A partir desta segunda-feira (4), a Nubank passa a veicular peças nas redes sociais e televisão apostando alto na nostalgia de "Friends". Para isso, contou com um time especial: além do próprio LeBlanc, os comerciais foram criados em parceria com Jeff Astrof, um dos roteiristas de apoio do seriado na década de 1990.

Foi divertido demais ajudar a escrever um texto para uma campanha assim, é muito diferente das coisas que faço para a TV e ter a chance de falar com o Matt assim, tão diretamente, trocando ideias, depois de 30 anos... por isso que a barba está branca. Jeff Astrof para Splash, no lançamento da campanha

Astrof frisou o quanto foi especial estar novamente com o ator e o quanto se emociona de saber que o Brasil é um dos países que segue como um dos maiores fã-clubes da produção. "É muito bom ver isso forte no Brasil, como em todo lugar, não me surpreende que 'Friends' siga tão forte por aí".

Acho que nunca tive consciência do quanto as histórias continuam potentes, e poder contar essas histórias do Joey novamente é algo muito especial. Ele é uma pessoa fácil de se falar e fico feliz de ver o quanto segue repercutindo.

Para ajudar nessa construção, durante a entrevista, Astrof revelou um detalhe curioso: ele ainda guarda, em casa, anotações e muitos roteiros do seriado. "Foi legal revirar as caixas da minha garagem, poder estar com grandes amigos é incrível. Poder retornar a ele, ao pato, às referências... celebridades têm seu maior hit, e agora é como se fosse um álbum novo dele", compara.

O resultado ficou ainda mais especial, segundo a equipe de marketing do Nubank, graças ao envolvimento do próprio LeBlanc. Nos bastidores, o ator relembrou falas, entonações. "Ele se envolveu. Usar as piadas do Joey não é difícil, mas a inocência que o LeBlanc dá para o Joey é algo que só ele faz", elogia Astrof.

Produção relâmpago e ineditismo

A campanha da Nubank estrelada por LeBlanc é um marco inédito. De acordo com a empresa, este é o primeiro material publicitário com a participação do ator em três décadas, em parceria conquistado depois de muito esforço, em negociação direta com a assessoria dele. Todo o projeto foi concebido em apenas 7 meses, com 2 dias de gravações nos EUA e outros 2 no Brasil.

O mais divertido, segundo a equipe, foi explicar para o próprio artista sobre as possibilidades do banco, já que a campanha investe seus esforços em quatro serviços da companhia nas próximas 8 semanas: Nubank+, FGTS, NuLimite garantido e Smart Choice. Afinal, a explicação do que é FGTS para um norte-americano é algo quase que surreal de imaginar. E, conforme uma das peças antecipadas na coletiva de lançamento, o próprio LeBlanc brinca com o conceito.

"Ele participou do processo todo, foi atrás de entender a importância do Nubank no Brasil, o que fazemos por aqui e as possibilidades que oferecemos. Um dos dias de gravação, ele até ficou uma hora a mais, por conta dessas colaborações no roteiro que fez", elogia Juliana Roschel, CMO do Nubank.

Além da campanha comercial, a Nubank é patrocinadora oficial da "The Friends Experience: The One in São Paulo", exposição itinerante do seriado que chega a São Paulo no dia 28 de novembro. Com tudo isso, não é nem preciso dizer que "how u doing" virou "how u banking".