Andressa Urach solta novo vídeo e fãs criticam: 'Precisa ser tão baixa?'

Andressa Urach, 36, causou polêmica ao postar um vídeo em que aparece molhada, recém-saída de um banho e enrolada em uma toalha, nas suas redes sociais.

O que aconteceu

A modelo estava com um dos olhos vermelhos e convidou os seguidores a assinarem seu Privacy para descobrir o porquê da situação. "Acabei de sair do banho. Tô toda molhada. Acho que caiu alguma coisa no meu olho. Tá vermelho. O que será que aconteceu? O que pingou no meu olho? Tá doendo", 'atiçou' ela, no Instagram.

Vários dos internautas que acompanham Andressa criticaram a estratégia de marketing. "Essa mulher precisa urgentemente de tratamento. Ela está gritando por socorro. Cadê a família que não faz nada?", preocupou-se uma seguidora. "Precisa ser tão baixa assim? O que virou essa mulher!", detonou outra.

Recentemente, Urach se revoltou contra os haters e ameaçou processar quem seguisse ofendendo-a publicamente. "Se você me ofender nos comentários [de seus posts], meus advogados vão processar todos vocês! Um por um? Aí vocês vão sentir dor no bolso e parar de seguir quem não gosta! Não era nem para estar aqui! Não quero números, quero pessoas livres, com bons olhos, bom coração!"