De trilhas de novela a 'Ave Maria': relembre sucessos de Agnaldo Rayol

Do Toca, em São Paulo

Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira (4), aos 86 anos. O artista sofreu traumatismo craniano após uma queda em casa. Relembre sucessos do músico:

Fascinação

O sucesso carrega o mesmo nome do álbum, lançado em 1984.

Tormento D'amore

Lançada em 1999, a música foi trilha sonora da novela "Terra Nostra" (Globo) e foi gravada em dueto com a soprano Charlotte Church.

Mia Gioconda

A canção também foi parte de uma novela de sucesso da TV Globo: "O Rei do Gado".

Panis Angelicus

Parte do álbum "Concerto de Natal" (2015), a música é um dueto com a cantora Giovanna Maira.

A Noiva

Sucesso do álbum "Somente Boleros" (1965), ainda no início da carreira do músico.

Ave Maria

A oração na voz do artista foi um dos maiores destaques de sua carreira, e ele a regravou diversas vezes. Agnaldo cantou a música para o Papa Bento 16 pessoalmente em 2009.