Deborah Secco posta reflexão: 'Seja você, não mude a sua essência'

Deborah Secco, 44, postou uma reflexão nas redes sociais.

O que aconteceu

De roupão, a atriz ficou reflexiva no fim de semana. Em seu perfil no Instagram no sábado (2), postou um vídeo ressaltando a importância de ser quem é de verdade.

A famosa começou o post falando sobre a necessidade de manter a essência. "Seja você, não mude a sua essência, mas, se precisar, saiba mudar de lugar, mudar de companhia. Mantenha o seu coração bom, mas, se precisar, saiba se impor, saiba se proteger", analisou.

Na sequência, comentou sobre a vida retribuir o bem que faz aos outros. "Seja uma pessoa boa, mas não tente ser perfeito, nem tente agradar todo mundo, seja você! Você de verdade, sabe? Se ame e coloque a sua paz sempre em primeiro lugar. Quando a gente tem coração bom, quando a nossa energia é boa, a vida retribui todo bem que a gente faz."

Alguns seguidores elogiaram a reflexão de Deborah Secco. "Já estava sentindo falta das suas reflexões! Que bom que voltou!", reforçou uma. "Diva! Sempre com os melhores conselhos, me sinto muito mais evoluída sabendo que penso exatamente assim", declarou outra.