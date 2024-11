A Fazenda: Vanessa imita Sidney e senta ao lado de Yuri durante treta

Vanessa Carvalho imitou atitude de Sidney durante treta em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Enquanto Zé Love discutia aos gritos com Yuri, Vanessa entrou na treta. O "Bombeiro da Eliana" elogiou Camila Moura após dizer que voltou de uma Roça contra ela, mas Zé ressaltou que Yuri havia classificado Camila como "fraca" na noite da eliminação. Vanessa também usou esse argumento contra o peão.

Zé: "Você falou que a Camila era fraca!".

Vanessa: "Eu também acho que ela é fraca. E você [Yuri] só voltou [da Roça] por isso".

Yuri: "Você voltou porque é super forte, né, Vanessa?".

Zé: "Ela não pode ser forte?".

Vanessa: "Você é forte e eu não?".

Yuri: "Eu tô falando que sou forte?".

Yuri, então, imitou Zé Love chorando porque tinham citado o filho dele durante uma discussão. Zé se irritou, acusando Yuri de falar mais uma vez de seu filho. O "Bombeiro da Eliana" disse que Zé havia debochado de sua profissão.

Zé: "É o jogo dos coitadinhos!".

Vanessa: "É! Coitadinho! Tá oprimindo...".

Yuri ironizou, apontando que Zé precisava chamar Vanessa para ajudá-lo.

Vanessa: "Que horas que ele me chamou? A casa é pública! Se eu quiser andar aqui, eu ando. A casa é pública. Se eu quiser do seu lado aqui, eu sento".

Vanessa, então, sentou-se ao lado de Yuri.

Yuri: "Senta, pode sentar".

Vanessa: "Tô aqui, imitando o Sidney".

Sidney sentou ao lado de Sacha e Sidney durante discussão no último sábado (26). O peão ainda colocou o dedo dentro do requeijão que Sacha estava comendo para provocá-lo.

