Zé Love diz que Fazenda 16 é a 'mais pesada' e arma plano contra Luana

Zé Love afirmou na tarde desta sexta-feira (1º) que o "clima" da Fazenda 16 (Record) está mais pesado do que o de edições anteriores.

O que aconteceu

Na área externa, Zé Love voltou a falar das brigas que envolveram nomes de familiares dentro do reality. "Nunca vi Fazenda pesada assim não", exclamou.

Segundo o peão, a edição está "pior do que a de Deolane". "Aquela era briga, não falava de filho, de coisa ruim lá. Tá muito pesado", afirmou.

Minutos depois, o peão combinou com os aliados um plano para "atacar" Luana durante a Dinâmica do Faro.

A ideia veio de Fernando: "Por mim, todo mundo aponta a Luana porque ela não espera ser chamada por ser Fazendeira", defendeu o peão. "Ela tá achando que todo mundo vai ficar com medo dela por ser Fazendeira. Se a gente todo mundo mirar nela, ela vai ficar doidinha."

Zé Love concordou e xingou a peoa. "Vai ficar. Medo dela... Vou falar sua nojenta, porca. Falo mesmo, foda-se", disse. "Falsa, nojenta, suja. Jogo sujo", completou Flora.

O pior é que o cara mandou ela se f*der, ela falou que odiava o cara e abraçando ontem, falando 'meu Deus eu não sabia...' Tô com um ranço estalado dessa menina. Nojenta. Zé Love

