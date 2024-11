Vilões caem de penhasco, se salvam e chocam web em 'No Rancho Fundo'

De Splash e Colaboração para Splash, no Rio e em São Paulo

Marcado por reviravoltas, o último capítulo de "No Rancho Fundo" virou um dos assuntos mais comentados do X (antigo do Twitter).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que aconteceu

A volta por cima de Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto), após queda de um penhasco, foi o que mais chamou atenção. Os dois simplesmente surgiram no Rio de Janeiro, aplicando golpes.

Mentira que a Blandina e Marcelo Gouveia sobreviveram e foram rodar bolsinha na Lapa kkk #NoRanchoFundo pic.twitter.com/zwLsHDRFUI -- Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) November 1, 2024

eles caíram tanto que foram parar em outro multiverso #NoRanchoFundo pic.twitter.com/SLIvbU2btd -- joão deivison (@joaodeivison) November 1, 2024

Internautas destacaram outros momentos. Elias Crisóstomo (André Luiz Frambach) revelou ser da Polícia Federal e estar atrás de Deodora (Debora Bloch), resultando na prisão da vilã, a explosão da Gruta Azul, o casamento de Tia Salete (Mariana Lima) e outros.

a zefa leonel cometendo um crime ambiental para proteger a natureza #noranchofundo pic.twitter.com/bn1O4lkWOJ -- jão (@televijao) November 1, 2024

Sobre a atuação de alguns atores, como Andréa Beltrão e Debora Bloch. "Que cena, que embate final esplendoroso! Absolute artistas em todos os momentos da novela", destacou uma fã.

"Eu odeio você" (Deodora)

"Eu tenho pena de você" (Zefa Leonel)



Que cena, que embate final esplendoroso!! Andrea Beltrão e Débora Bloch absolute artistas em todos os momentos da novela #NoRanchoFundo pic.twitter.com/e4lwR4j23o -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond Giardini Pillar (@dia_tiago) November 1, 2024