Nem Paolla nem Débora Bloch: Leão detona elenco de remake de Vale Tudo

Do UOL, em São Paulo

O colunista Leão Lobo detonou o elenco da nova versão da novela "Vale Tudo", da Globo, e disse não conseguir ver ninguém interpretando a eterna vilã Odete Roitman. A declaração do jornalista ocorreu durante o Splash Show desta sexta-feira (1º).

Fernanda Torres confirmou ter recusado o convite para fazer o papel da megera no remake, que tem expectativa de estreia para 2025 — papel acabou ficando com Debora Bloch. A atriz justificou a recusa devido à falta de tempo para se preparar melhor para a personagem, que foi de Beatriz Segall (1926 - 2018) na versão original e considerada uma das vilãs mais marcantes na história da teledramaturgia brasileira.

Eu não consigo ver ninguém fazendo a Odete Roitman: nem a Fernanda Torres, nem a própria Debora Bloch, que eu amo de paixão. Acho as duas excelentes atrizes, mas não consigo nenhuma delas fazendo a Odete Roitman. Pensei muito em Marieta Severo. Enfim, essa é a minha opinião. Vi muitos atores... só achei a Malu Galli perfeita para fazer a Celina Roitman. Achei a Paolla Oliveira errada para fazer a Heleninha Roitman. Humberto Carrão também achei errado. Tem vários ali. Mas enfim, será uma outra novela e a gente tem que estar aberto ao novo. Vamos esperar .

Leão Lobo durante o Splash Show

O apresentador Dieguinho concordou com a opinião do colega e levantou discussão sobre a nova versão da novela, que irá ao ar cerca de 36 anos depois da versão original.

Acho que ambas (tanto Debora Bloch quanto Fernanda Torres) fariam brilhantemente o papel da Odete, pelo que eu já li e pelo que já vi da personagem. Agora, vamos ver como será essa versão contemporânea da novela. Pelo que já falaram, essa novela não será muito parecida com a versão original. E as chances de você fazer um remake, e de não acertar, não melhorar, é muito maior de você fazer um remake de algo que já foi muito bom. Pantanal fugiu da curva.

Dieguinho

Essa novela é um perigo maior. Ela tinha muito a ver com aquele momento do Brasil. Até o nome (Vale Tudo) é como o Brasil estava. E aí veio a Constituição de 1988. Então, por isso, a novela foi escrita, muito baseada naquele momento do país. Então, adaptar a trama para hoje -- já que o país mudou, mas não mudou tanto -- é muito delicado. Acho que a [autora] Manuela Dias é uma mulher inteligente, capaz de conseguir fazer essa transformação.

Leão Lobo.

Quem estará em Vale Tudo?

Durante o Upfront 2025, evento para divulgar as novidades da programação para o próximo ano, a Globo anunciou parte do elenco do remake de "Vale Tudo", que tem previsão de estreia para 31 de março.

Taís Araújo - a atriz irá interpretar Raquel. A grande protagonista de "Vale Tudo" foi vivida por Regina Duarte na primeira versão.

Bela Campos - a atriz que viveu Muda no remake de "Pantanal" se prepara para seu segundo remake. Em "Vale Tudo", ela viverá Maria de Fátima, papel de Gloria Pires em 1988.

Paolla Oliveira - após "Cara e Coragem", seu último trabalho nas novelas, Paolla dará vida a Heleninha Roitman. Originalmente, a personagem foi defendida por Renata Sorrah. A atriz não esteve no Upfront, mas já confirmou sua participação em sua conta no Instagram.

Debora Bloch - atualmente no ar em "No Rancho Fundo", Debora viverá Odete Roitman, uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira. Ela foi vivida em 1988 por Beatriz Segall.

Cauã Reymond - ele será César no remake de "Vale Tudo". O personagem é um modelo em fim de carreira, amante de Mária de Fátima, que foi interpretado por Carlos Alberto Riccelli.

Humberto Carrão - o ator fará Afonso Roitman. O namorado de Solange e filho de Odete, é alvo do golpe do baú de Maria de Fátima. Na primeira versão foi interpretado por Cássio Gabus Mendes.

Malu Galli - a atriz viverá Tia Celina. Em 1988, a irmã de Odete Roitman ficou a cargo de Nathália Timberg.

Belize Pombal - após estrear nas novelas em "Renascer", a atriz viverá a secretária Consuêlo. Na primeira versão, Rosane Gofman viveu a personagem que é grande amiga de Aldeíde.

