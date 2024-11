Jonathan Costa é alvo da mesma investigação que Vivi Noronha

Jonjon, 30, também conhecido como Jonathan Costa, é alvo da Operação Rifa Limpa, assim como Vivianne Noronha, 20. A operação foi deflagrada hoje (1º), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A operação da polícia civil investiga influenciadores envolvidos em um esquema ilegal de sorteios de rifas pelas redes sociais. A ação pretende cumprir dez mandados de busca e apreensão e desarticular a organização criminosa. Há também suspeita de lavagem de dinheiro, informou a polícia civil em nota enviada a Splash.

O objetivo da a ação é apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores. Segundo as investigações, ao divulgarem as atividades pelas redes sociais, os influenciadores visam lucros ilícitos à custa de um grande número de pessoas, utilizando mecanismos fraudulentos.

Os sorteios são baseados em parâmetros da Loteria Federal, criando uma falsa aparência de legitimidade e segurança. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real. Os agentes também constataram que os integrantes do esquema utilizam um aplicativo personalizado, que levantam fortes suspeitas de fraude e em completo desacordo com a legislação vigente.

A DDEF acrescenta que a realização de rifas exige autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), ligada ao Ministério da Fazenda, e apenas instituições sem fins lucrativos têm permissão para promover esses sorteios.

Jonathan da nova geração

Jonjon ficou conhecido na década de 2000, com a música "Segunda a sexta", da Furacão 2000.

Foi casado por dois anos com Antonia Fontenelle, 51, com quem teve Salvatore. Após o término, a apresentadora deu a entender que a relação chegou ao fim devido a traições. Mesmo assim, o ex-casal mantêm um bom relacionamento.