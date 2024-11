Babi analisa que gostam de 'jogo baixo' de Sacha: 'Tem pessoas ruins'

Após a volta de Sacha de sua 4ª roça de A Fazenda (Record), Babi e Love conversaram sobre o que poderia eliminar o adversário.

O que aconteceu

A dupla de peões avalia que o público está gostando de assistir a rivalidade entre Love e Sacha e de ver os argumentos do peão. "Tão gostando disso, tá gostando dele falar do meu filho, que eu sou Lúcifer", diz o ex-jogador.

"Sabe do que eles tão gostando? De ver você saindo do sério por causa disso, por incrível que pareça! O mundo é dividido em pessoas boas e ruins, e você sabe disso", responde Babi.

Love diz que é necessário ter limite e a peoa argumenta: "Tudo tem um limite, mas tem pessoa que não tem limites, infelizmente".

Sabe o que vai ser mais lindo de uma pessoa igual a ele? Talvez ele chegar na cara do dinheiro e não levar o dinheiro! Porque não merece! É a pessoa ver o dinheiro passar na sua frente e ele não ser seu por você ser baixo assim!

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Enquete encerrada Total de 536314 votos 41,69% Sacha 41,00% Yuri 17,31% Camila Votar de novo Total de 536314 votos

