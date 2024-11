Empresária de John Legend relata situação em festa de Diddy

Ty Stiklorius, empresária de John Legend, 45, se pronunciou sobre a prisão de Sean "Diddy" Combs, 54.

O que aconteceu

O rapper está preso após ser acusado de abuso e tráfico sexual. Stiklorius escreveu um artigo de opinião para o New York Times publicado na quinta-feira (31).

No texto, ela compartilhou suas esperanças de que o setor tenha um novo início em meio às polêmicas envolvendo Diddy. A empresária ainda relatou ter vivido uma "situação assustadora" em uma das festas de véspera de Ano Novo do cantor.

O evento teria acontecido em um iate em St. Barts, há 27 anos. Na época, ela era recém-formada na faculdade e alegou que "um homem que parecia ser um associado do anfitrião da festa" a levou para um quarto.

Na ocasião, o homem trancou a porta. "Até hoje, não consigo lembrar como consegui me livrar daquela situação assustadora. Talvez meu balbucio nervoso — 'Meu irmão está neste barco e provavelmente está me procurando!' — o tenha convencido a destrancar a porta do quarto e me deixar ir".

A mulher afirmou que não sabia quem era o homem "ou se ele tinha alguma conexão" com Diddy. Ela ainda presumiu na época que sua "experiência foi uma anomalia" e que era "apenas um cara se comportando mal em uma festa de bêbados". Após trabalhar na indústria musical durante duas décadas, Stiklorius disse que percebeu que o ocorrido "não foi uma aberração".