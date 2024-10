Rivais detonam 'atuação' de Luana: '7 personalidades; fragmentada'

Os peões do grupinho têm criticado o comportamento de Luana na formação da roça desta terça-feira (29) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Pela manhã, Babi e Gilsão falaram sobre a rival. A peoa chorou e precisou de atendimento médico durante o programa.

Gilson perguntou sobre a "atuação" de Luana. "Nota dó! Que vergonha", respondeu Babi. "[Pelos] dois milhões, eles dão uma facada, choram, vende a mãe, aonde que for."

"Até a Galisteu ela conseguiu enganar", disparou Gilson.

Babi disse que Luana já estava com um papel na mão porque sabia que iria chorar. "E se tremia, né! Eu sei fazer isso também. Ó. Obrigada! E aí quando chegou aqui, vai tomar punição, punição! Isso aí eu acho que é o cúmulo. Pode fazer aquele filme 'Fragmentado'. Ela tem várias personalidades", disse. "7 personalidades, né, ou mais", disse Gilson.

Flor e Fernando também criticaram Luana,e disseram que ela "interpreta papéis". "Ela não decide que papel ela quer fazer fazer, de vítima ou de otária. Ela tem que decidir que papel ela quer fazer, ou quer otária ou quer ser vítima. Não dá pra fazer os dois papéis ao mesmo tempo", criticou Fernando.

Além deles, Camila falou sobre o assunto com Gilsão. "O personagem dela dura o tempo do ao vivo", disse.

