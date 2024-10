Rico Melquiades se 'desculpa' com Lucas Buda por tê-lo julgado por Camila

Rico Melquiades, vencedor de A Fazenda 13 (Record), usou suas redes sociais para enviar um recado para Lucas Buda sobre sua ex-esposa, Camila Moura, que está em A Fazenda 16.

O que aconteceu

"Lucas Buda, quero pedir desculpa porque eu julguei você", falou Rico em seus stories no Instagram. O ex-peão havia criticado a participação do ex-capoeirita no BBB 24, quando Camila, sua esposa na época, se sentiu traída pelas investidas do esposo na colega de confinamento, Giovana Pitel.

Depois da formação da 6ª roça de A Fazenda 16, Rico não gostou cena protagonizada por Camila e Sacha. A peoa debochou do ator e fingiu chorar por se sentir coagida. Inconformado com a cena, Rico disparou: "Ao mesmo tempo, que lhe culpar, porque foi você [Lucas] que colocou essa mulher na mídia. Ela tá na televisão fazendo raiva aqui para gente."

O influenciador pede para que seu público ajude para que ela seja eliminada. "Se essa mulher cair na roça, vamo tirar a Camila?" Rico também mostrou que enviou um direct se desculpando: "Minha parte eu já fiz". E aproveitou e deixou uma mensagem em uma foto no perfil do ex-BBB: "Me perdoa".

Além de Rico, diversos outros usuários encheram seus perfil de comentários criticando Camila. "Eu não me deslumbro, sei que na internet um dia você está lá em cima e no outro lá embaixo", disse Lucas em seus stories sobre os elogios que tem recebido. Ele também gravou um vídeo em um carro de aplicativo em que o motorista narrava os enredos de A Fazenda 16 durante a viagem: "Devidamente atualizado".

Rico Melquiades pede desculpas para Lucas Buda após últimas atitudes de Camila Moura. #AFazenda

pic.twitter.com/QwUD3Km9vs -- Central Reality (@centralreality) October 30, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 8201 votos 27,58% Luana 57,87% Sacha 14,55% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8201 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso