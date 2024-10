CCXP 24 traz conteúdos inéditos de 'Bailarina', filme do universo John Wick

A Paris Filmes, distribuidora brasileira, vai apresentar conteúdos inéditos do estúdio norte-americano Lionsgate em painel dedicado ao lançamento do filme "Bailarina".

"Bailarina" na CCXP 2024

Obra faz parte do universo expandido de John Wick e tem estreia prevista para 5 de junho de 2025. Estrelado por Ana de Armas, o longa ainda conta com Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus no elenco, com participações de Ian McShane e Keanu Reeves.

Ana de Armas interpreta Eve Macarro, uma jovem assassina treinada nas tradições dos Ruska Roma. Os eventos se passam entre os acontecimentos de "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum" e "John Wick: Capítulo 4". Dirigido por Len Wiseman e escrito por Shay Hatten, o filme é baseado em personagens de Derek Kolstad e produzido por Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski.

Painel acontece no Palco Thunder by Claro TV+ no dia 8 de dezembro. Detalhes sobre as ações serão divulgados no site oficial da CCXP. Em 2022, Keanu Reeves foi uma das atrações do evento para promover "John Wick 4: Baba Yaga".

CCXP 24

Quando 5 a 8 de dezembro de 2024, quint. e sex. (das 12h às 21h) e sáb. (das 11h às 21h) e dom. (das 11h às 20h)

Onde São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo (SP)

Mais informações site oficial do evento